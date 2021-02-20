Данил Липовой
№12
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 сент. 1999 (21) год
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:30
Динамо
2 : 0
Спартак
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2
Спартак
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Кубок, 1/8 финала