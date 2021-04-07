Максим Седов
№56
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июля 2000 (20) лет
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
-:-
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
-
Факел
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Динамо
0 : 2
Факел
90'
90'
90'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
21'
21'
21'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе