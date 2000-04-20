Иван Андреев
№8
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 апр. 2000 (20) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
-:-
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
-
Краснодар-2
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
45'
45'
45'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
Томь
1 : 2
Чертаново
20'
20'
20'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
20'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
39'
45'
39'
45'
39'
45'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур