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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Илья Скроботов
№80
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 2000 (20) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0
Зенит
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
1
Арсенал
0
был в запасе