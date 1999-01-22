Антон Синяк
№72
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1999 (22) года
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
-:-
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
-
Краснодар-2
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
62'
62'
62'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
74'
74'
74'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 11 тур