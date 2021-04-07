Тимур Сахаров
№25
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июля 1998 (22) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе