Рамазан Керимов
№30
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1999 (22) года
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе