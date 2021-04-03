Олег Николаев
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
57'
57'
57'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
4'
44'
4'
44'
4'
44'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
4'
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур