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Теннис
Олимпиада
Олег Николаев
№18
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
57'
57'
57'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
4'
44'
4'
44'
4'
44'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
4'
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур