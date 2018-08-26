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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Данил Карпов
№15
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июня 1999 (21) год
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 40' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 40' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
был в запасе