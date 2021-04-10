Сенин Себай
№19
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
18 дек. 1993 (27) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
1 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
1
Химки
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
был в запасе