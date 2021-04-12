Армен Манучарян
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Ротор
Гражданство
Армения
Дата рождения
3 февр. 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
23'
48'
23'
48'
23'
48'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
был в запасе
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе