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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гагик Дагбашян
№8
Защитник
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Команда
Алашкерт
Гражданство
Армения
Дата рождения
19 окт. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:30
Стяуа
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд