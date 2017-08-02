Кристиан Ганя
№22
Нападающий
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Команда
Арис
Гражданство
Румыния
Дата рождения
24 мая 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 20:00
АПОЭЛ
4 : 0
Вииторул
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
4
Вииторул
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
26.07.2017 26 июля 2017 ср 21:00
Вииторул
1 : 0
АПОЭЛ
26.07.2017 26 июля 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Вииторул
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд