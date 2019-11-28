Бьерн Йонсен
№20
Нападающий
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Команда
Хартс
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
6 нояб. 1991 (29) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Русенборг
1 : 2
ЛАСК
45'
57'
45'
57'
45'
57'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
1
ЛАСК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ЛАСК
1 : 0
Русенборг
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЛАСК
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур