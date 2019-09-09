Микеле Чеволи
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
22 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Сан-Марино
0 : 4
Кипр
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Сан-Марино
0
Кипр
4
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Россия
9 : 0
Сан-Марино
25'
25'
25'
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
25'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Россия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019 21 марта 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур