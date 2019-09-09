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Олимпиада
Микеле Чеволи
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
22 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Кипр
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Сан-Марино
0
Кипр
4
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Россия
9 : 0
Сан-Марино
25'
25'
25'
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
25'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Россия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур