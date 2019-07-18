Бауржан Турисбек
№15
Нападающий
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
15 окт. 1991 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
65'
65'
65'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Тобол
1
Женесс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Женесс
0
Тобол
0
был в запасе