Максим Федин
№96
Нападающий
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Команда
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
8 июня 1996 (24) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
минуты: 1' - 65' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур