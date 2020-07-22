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Теннис
Олимпиада
Жан Маер
№37
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Словения
Дата рождения
25 июля 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
италия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
79'
79'
79'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 33 тур
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
66'
16'
66'
16'
66'
16'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
33'
33'
33'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 43' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 43' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
11'
11'
11'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
44'
44'
44'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
84'
84'
84'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
84'
84'
84'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 5 тур
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 5 тур
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