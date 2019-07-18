Йоан Беццина
№41
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мальта
Дата рождения
30 мая 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Домжале
1 : 0
Бальцан
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
1
Бальцан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
Бальцан
3 : 4
Домжале
69'
69'
69'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Бальцан
3
Домжале
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд