Шей МакКартан
№19
Нападающий
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Команда
Брэдфорд Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
18 мая 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Линкольн
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Линкольн
1
был в запасе