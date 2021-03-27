Ален Понс
№22
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
16 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
21'
21'
21'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 65'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 65' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
был в запасе