Фанос Кателарис
№49
Полузащитник
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Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
26 авг. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе