Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мадис Вихманн
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
5 окт. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Эстония
0 : 3
Германия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Эстония
0
Германия
3
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
19:00
Белоруссия
0 : 0
Эстония
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Белоруссия
0
Эстония
0
был в запасе
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Эстония
0 : 4
Нидерланды
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Эстония
0
Нидерланды
4
был в запасе
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Эстония
1
Белоруссия
2
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Германия
8 : 0
Эстония
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Германия
8
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Эстония
1 : 2
Северная Ирландия
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Эстония
1
Северная Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Ирландия
2
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур