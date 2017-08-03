Эмануэль Кабрал
№33
Вратарь
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Команда
Фола
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
2 авг. 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
Фола
1 : 2
Эстерсунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Фола
1
Эстерсунд
2
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Эстерсунд
1 : 0
Фола
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Эстерсунд
1
Фола
0
был в запасе