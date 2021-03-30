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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
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Олимпиада
Жерсон Родригес
№22
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
20 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига с
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30'
30'
30'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
30'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
85'
85'
85'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
85'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур