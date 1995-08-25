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Олимпиада
Евгений Казачок
№8
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Латвия
Дата рождения
12 авг. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Витория Гимараеш
6 : 0
Вентспилс
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витория Гимараеш
6
Вентспилс
0
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:45
Вентспилс
0 : 3
Витория Гимараеш
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вентспилс
0
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:00
Гзира Юнайтед
2 : 2
Вентспилс
72'
76'
72'
76'
72'
76'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:00
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2
Вентспилс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
4 : 0
Гзира Юнайтед
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
4
Гзира Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
52'
52'
52'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Теута
1
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вентспилс
3
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд