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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
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Олимпиада
Дэнни Вукович
№20
Вратарь
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Команда
Генк
Гражданство
Австралия
Дата рождения
27 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Славия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Славия
0 : 0
Генк
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Генк
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала