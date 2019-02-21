Дэнни Вукович
№20
Вратарь
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Команда
Генк
Гражданство
Австралия
Дата рождения
27 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Славия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Славия
0 : 0
Генк
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Генк
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала