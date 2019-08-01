Мартон Эппель
№9
Нападающий
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Команда
Гонвед
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
26 окт. 1991 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
87'
87'
87'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
1
Хапоэль
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Кайрат
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
2
Широки Бриег
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
Широки Бриег
1 : 2
Кайрат
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Широки Бриег
1
Кайрат
2
был в запасе