Давид Гроф
№99
Вратарь
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Команда
Дебрецен
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 апр. 1989 (31) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Ференцварош
2 : 2
Эспаньол
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ференцварош
2
Эспаньол
2
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Ференцварош
0 : 0
ЦСКА
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ференцварош
0
ЦСКА
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
ЦСКА
0 : 1
Ференцварош
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Ференцварош
1
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
0
Лудогорец
3
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Эспаньол
1 : 1
Ференцварош
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Эспаньол
1
Ференцварош
1
был в запасе