Лука Скордино
№63
Вратарь
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 февр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
2
был в запасе