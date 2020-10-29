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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зиньо Ванхесден
№3
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
29 июля 1999 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 0
Стандард
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бенфика
3
Стандард
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Стандард
0 : 2
Рейнджерс
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
0
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур