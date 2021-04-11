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Эндрю Гравийон
№2
Защитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 февр. 1998 (23) года
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
-:-
Лорьян
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
-
Лорьян
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
87'
87'
87'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
21'
21'
21'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
21'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
90'
90'
90'
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
67'
67'
67'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
67'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
49'
49'
49'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
55'
55'
55'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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