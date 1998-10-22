Леандриньо (Энрике до Наскименто)
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 окт. 1998 (22) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1
Наполи
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Парма
2
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе