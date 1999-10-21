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Олимпиада
Маттео Габбиа
№46
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 окт. 1999 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
-:-
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
-
Милан
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 5'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 5' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
63'
63'
63'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур