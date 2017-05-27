Мохамед Раббас
№78
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кьево
Гражданство
Марокко
Дата рождения
29 сент. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе