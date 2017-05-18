Сэмуел Шашуа
№43
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
был в запасе