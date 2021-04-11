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Теннис
Олимпиада
Мехди Лери
№26
Нападающий
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Команда
Сампдория
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 мая 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
-:-
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
-
Наполи
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:30
Сампдория
0 : 2
Аталанта
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0
Аталанта
2
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
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