Деметри Митчелл
№35
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
17.05.2017 17 мая 2017 ср 21:45
Саутгемптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.05.2017 17 мая 2017 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
Тоттенхэм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе