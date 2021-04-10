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Олимпиада
Тачи (Альберто Родригес)
№27
Защитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
Атлетик
-:-
Алавес
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
-
Алавес
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Алавес
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3
Алавес
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0
Осасуна
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
Реал Сосьедад
4 : 0
Алавес
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Барселона
5 : 1
Алавес
53'
53'
53'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5
Алавес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0
Алавес
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
1
Реал
4
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
45'
50'
45'
50'
45'
50'
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
18:15
Осасуна
1 : 1
Алавес
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Алавес
1
был в запасе
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
Алавес
2 : 1
Эйбар
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
минуты: 40' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
минуты: 40' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
Уэска
1 : 0
Алавес
70'
70'
70'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 15' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
1
Алавес
0
минуты: 15' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Алавес
0 : 0
Реал Сосьедад
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
1
Алавес
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Алавес
2 : 2
Валенсия
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2
Валенсия
2
был в запасе
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