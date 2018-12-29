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Теннис
Олимпиада
Арнел Якупович
№25
Нападающий
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Команда
Эмполи
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 мая 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2016/2017
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1
Ювентус
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3
Эмполи
3
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:30
Эмполи
0 : 2
Рома
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0
Рома
2
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе