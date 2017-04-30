Давиде Бульо
№18
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе