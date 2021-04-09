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Эухени Вальдеррама
№8
Полузащитник
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Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 июля 1994 (26) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
16:00
Уэска
0 : 0
Вильярреал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0
Вильярреал
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
23:00
Уэска
0 : 1
Барселона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Уэска
0
Барселона
1
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Уэска
1 : 1
Леванте
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
1
Леванте
1
был в запасе
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Уэска
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2
Уэска
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
был в запасе
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Осасуна
1 : 1
Уэска
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Уэска
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Уэска
1 : 1
Эйбар
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1
Эйбар
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:00
Реал
4 : 1
Уэска
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4
Уэска
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Уэска
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Уэска
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
Уэска
2 : 2
Вальядолид
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2
Вальядолид
2
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Эльче
0 : 0
Уэска
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0
Уэска
0
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Уэска
0 : 0
Атлетико
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Атлетико
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
17:00
Валенсия
1 : 1
Уэска
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1
Уэска
1
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
17:00
Уэска
0 : 2
Кадис
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Уэска
0
Кадис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
был в запасе