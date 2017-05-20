Хон Мондрагон
№37
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
15 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Севилья
5 : 0
Осасуна
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
5
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
Валенсия
4 : 1
Осасуна
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4
Осасуна
1
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
4'
4'
4'
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
4'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:30
Осасуна
2 : 2
Спортинг
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:30
минуты: 9' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Спортинг
2
минуты: 9' - 90' / Испания. Примера, 33 тур