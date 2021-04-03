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Олимпиада
Даниил Петрунин
№68
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июня 1999 (21) год
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
0 : 2
Спартак-2
15'
15'
15'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Чайка
0
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
18'
18'
18'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
55'
55'
55'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 15 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур