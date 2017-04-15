Рафаэль Обермайр
№15
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 апр. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Байер
0 : 0
Бавария
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0
Бавария
0
был в запасе