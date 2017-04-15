Франческо Скаво
№26
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Сампдория
1
был в запасе