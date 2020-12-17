Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Алисон Рамзес Бекер
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Джордан Хендерсон
Александр Головин
Бернарду Силва
Артем Дзюба
Рахим Стерлинг
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Новая Зеландия
Косово
Франция
США
Португалия
Англия
Кения
Краснодар
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Барселона
Манчестер Сити
Бавария
Зенит
Локомотив
Эвертон
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гамид Агаларов
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июля 2000 (20) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 74' - 79'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
минуты: 74' - 79' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
79'
79'
79'
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
был в запасе
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
17:00
Уфа
0 : 3
Краснодар
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Уфа
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 1 тур