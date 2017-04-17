Бенни Юнаев
№88
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 авг. 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
был в запасе
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3
Тамбов
3
был в запасе