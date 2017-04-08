Лукаш Ватковяк
№25
Вратарь
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 марта 1996 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1
Майнц
0
был в запасе