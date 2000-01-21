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Морган Гиббз-Уайт
№18
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 янв. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 18 тур